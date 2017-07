Blooper de Maduro al votar: el dispositivo le dijo que “no existe”

“Aquí está el de Cilita, carné de la patria”, dijo, y agregó: “No se olviden de las cédulas y no se olviden de su carné de la patria. Ya quedamos registrados como carné de la patria. Cumplimos.”

Tal como puede verse en cualquiera de las numerosas grabaciones subidas a las redes sociales de internet, Maduro intentó disimular un gesto de contrariedad e ignoró el hecho al presentar a su esposa, la ex funcionaria y ex legisladora Cilia Flores.

La transmisión puso entonces en primer plano la pantalla del dispositivo y enseguida apareció la leyenda “La persona no existe o el carné fue anulado”.

EN VIDEO | Ni el carné de la patria reconoce a Maduro como presidente. Aparece como "no existe o fue anulado" #30Jul pic.twitter.com/RT2lPrQK3L

