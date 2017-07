Boasso: "Me dolieron las barbaridades que ponía el hacker"

“Cambiemos no es más de lo mismo, a veces es peor que lo mismo”, disparó.

Por otro lado, se sumó a las críticas contra Carrió, a quien el ex gobernador y actual diputado provincial, Antonio Bonfatti, ya había tildado de “execrable” . La líder de la Coalición Cívica había vinculado públicamente a Bonfatti con el narcotráfico.

