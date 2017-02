Brasil: murió la mujer de Lula da Silva

Conocida por su bajo perfil, Rocco, hija de un taxista inmigrante italiano de Sao Bernardo do Campo, fue un respaldo histórico de la carrera política de Lula, primero como sindicalista en los años 70 y luego al frente del PT, en los años 80.

La operación Lava Jato "no tiene criterios porque hizo del argumento de combatir la corrupción un escenario de persecución a Lula con el objetivo de impedir que sea candidato el año próximo", dijo el dirigente.

"Tenemos la seguridad de que la persecución judicial tuvo que ver con lo que ella sufrió; el intento interminable de intentar delitos al ex presidente y a sus familiares; eso lleva a una tensión que termina en lo que vemos hoy", dijo el presidente del bloque de diputados del PT, Carlos Zarattini.

Pero el impacto político, además de simbólico, vino de la mano de la ex presidenta Dlma Rousseff y de dirigentes del PT que vincularon el estrés de la ex primera dama con la forma en la cual el equipo judicial del caso de corrupción conocido como de Lava Jato encaraba las investigaciones.

Ocho años atrás, Lula abrazó a Cardoso tras la muerte de la también ex primera dama Ruth Cardoso.

El saludo que el rival histórico de Lula, Fernando Henrique Cardoso, su antecesor en la Presidencia de Brasil, le dio al ex sindicalista en la clínica contrastó con los mensajes de odio y hasta bocinazos que opositores a Lula lanzaron cerca del centro médico.

La ex primera dama y esposa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, falleció hoy en San Pablo a los 66 años víctima de un derrame cerebral por el que estuvo internada durante nueve días, informaron sus familiares.

