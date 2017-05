Buenos Aires: balearon la casa del fiscal amenazado

En contacto con radio La Red, Marcelo Martini, a cargo de la investigación del ataque, confirmó que un hombre efectuó dos disparos contra la vivienda cuando fue visto por uno de los custodios de Cartasegna. Llevaba chaleco antibalas y huyó en un auto con, al menos, otros dos hombres. No se registraron heridos.

