Bullrich: “Les aseguro que en Rosario el delito bajó y va a seguir bajando”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, analizó varios temas de actualidad nacional, regional y local este martes en contacto con Radio 2. Se refirió a las nuevas determinaciones que se tomarán con los extranjeros que tengan antecedentes penales en sus países de orígen o que delincan una vez radicados en Argentina, despegó al gobierno nacional de las escuchas que se conocieron entre la ex presidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, escuchó las declaraciones del intendente de San Jorge sobre inseguridad y opinó al respecto y aseguró que “el delito va a bajar en Rosario”.

Extranjeros bajo la lupa

En contacto con el programa La primera de la tarde (Radio 2), Bullrich habló sobre los controles más exhautivos que se aplicarán sobre extranjeros con antecedentes de delitos federales: “Los números que manejamos indican que diez argentinos de cada 100 mil están presos por narcotráfico, en cambio si vamos a la comunidad peruana, tenemos 48 de cada 100 mil; es una tasa que quintuplica a los argentinos”.

Y agregó que “lo mismo nos pasa con la comunidad paraguaya”.

“Lo que nosotros estamos analizando es que hay una relación directa entre la capacidad que tienen de acceder a la droga en sus países y traerla para venderla y producirla, lo que nos trae a nosotros enormes problemas”, consideró la ministra de Seguridad.

Bullrich señaló que “ustedes en Rosario lo conocen mejor que nadie, saben la influencia que tiene el narcotráfico en el crimen”.

La funcionaria del gobierno de Mauricio Macri anticipó que propondrá “que los procedimientos de expulsión duren dos o tres meses como máximo; serían procedimientos expres, porque una vez cometido el delito ya no hay nada que explicar”.

La ministra también precisó que “en otros tipos de delitos los extranjeros están parejos con los argentinos, ahora en el narcotráfico el nivel de participación es muy alto”.

“Persona que ha tenido antecedente en su país, no entra; persona que comete delito en nuestro país, se va. ¿Quieren vivir en la Argentina? Perfecto, deben cumplir con las reglas”, sentenció la ministra.

Y confirmó que “en los próximos días saldrá esta resolución que va a firmar todo el gabinete nacional”.

El “garrote”

La ministra Patricia Bullrich escuchó el audio de Radio 2 en el cual el intendente de San Jorge, Enrique Marucci, se refirió en forma contundente a la inseguridad y al trato que -según su opinión- deberían recibir los delincuentes: “Que la gente está cansada de la inseguridad no es una novedad, pero hablar de garrote no me parece apropiado, tenemos que actuar con la Constitución debajo del brazo”, opinó la funcionaria.

“Le pido al intendente de San Jorge que trabajemos en equipo para que la situación mejore, porque ya se están viendo avances en estos últimos dos meses”, aseguró.

Gendarmería en Rosario

En cuanto a la seguridad en nuestra ciudad y al arribo de las fuerzas federales, Bullrich dio cifras precisas y fue optimista: “Yo les confirmo que en la provincia de Santa Fe hay 3 mil efectivos y unos 1.200 en Rosario; todos los días llevo el control de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional”, apuntó.

Luego destacó: “Creemos que este año vamos a hacer un mejor trabajo en Rosario porque estamos más duchos y conocemos mucho mejor el territorio”. Y adelantó que “cuando demos los números en abril-mayo, van a ver que estamos mucho mejor”.

“Bajó el delito y bajaron los homicidios en los últimos dos meses, y van a seguir bajando. Estamos contentos y vamos por el buen camino. A pesar de ser de ideas y de signos políticos distintos, estamos trabajando juntos y en equipo con el misnistro (Pullaro) y con el gobernador (Lifschitz)”, enfatizó.

Escuchas

Por último, la ministra de Seguridad nacional hizo un comentario sobre las escuchas que reveló la prensa entre la ex presidenta Cristian Kirchner y su colaborador Oscar Parrilli: “El gobierno no tiene nada que ver con esto, son escuchas judiciales. Yo personalmente me enteré por la televisión”, dijo.

“Nunca el sistema de escuchas fue más transparente que el que tenemos hoy, se lo pasamos a la Corte Suprema de Justicia”, finalizó.