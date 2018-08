Bullrich: "No podemos permitir que los presos tengan celulares”

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, habló este miércoles en Radio 2 sobre las causas y efectos de los ataques a balazos que se produjeron en las últimas semanas en Rosario y que están vinculados con jueces que estuvieron al frente de los procesos judiciales más resonantes de los últimos tiempos, en especial el que condenó a los integrantes de Los Monos. Ayer el ministro Maximiliano Pullaro vinculó tres detenciones por las balaceras con Guille Cantero, uno de los líderes de la banda narcocriminal que habría sido el actor intelectual desde prisión. Bullrich dijo que “hay que parar la producción de delitos dentro de las cárceles” y que “no puede ser que los reclusos tengan teléfono celulares”. Este viernes estará en la ciudad para coordinar el operativo especial que se armará para el juicio a Los Patrones, que se hará el próximo 20 de septiembre.

“Hay que ir a fondo”

La responsable de la cartera nacional de Seguridad fue consultada por la balaceras en Rosario: “En primer lugar decirle al gobernador que él sabe que nosotros estamos trabajando codo a codo contra el delito organizado en Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario”, respondió en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

Bullrich destacó que “hemos puesto muchos efectivos y elementos de inteligencia para desactivar estas organizaciones delictivas”.

Respecto de las tres detenciones anunciadas este martes por el ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro y por el fiscal general Jorge Baclini, Bullrich consideró que “ayer fue una jornada muy importante, se pudo desatar el nudo, ya está detenida la persona que produjo una balacera vinculada al juez (Ismael) Manfrín”. Y agregó: “Creo que tenemos que avanzar más en esta cuestión, estamos trabajando junto al Ministerio Público”.

“Claro que se puede evitar que un delincuente organice delitos desde la cárcel”, aseguró Bullrich a propósito de la supuesta autoría intelectual de Ariel Máximo “Guille” Cantero. “En primer lugar se debe evitar que tengan teléfonos celulares o que haya un control estricto a través de los inhibidores”, añadió.

“Los inhibidores deben funcionar las 24 horas, no pueden entrar teléfonos celulares a las cárceles, hay que tener una vigilancia distinta. Y los que no pueden estar en Rosario, hay que llevarlos a cárceles federales”, describió la ministra.

“Ya se sacaron muchos celulares de la cárcel, eso no lo podemos permitir”, reforzó la ministra. “Ayer hablé con Pullaro, le dije que si tenemos que sacar a las segundas y terceras líneas que actúan en Rosario, las vamos a sacar. Tenemos que parar la producción de delitos dentro de las cárceles”, afirmó.

Sobre el accionar de estas bandas en la ciudad, Bullrich subrayó que “quieren recuperar el poder perdido en el juicio histórico a Los Monos y en el que se va a venir”. Y sentenció que “hay que ir a fondo en todo, quitarle los medios para pagar abogados y demás”.

Cuando el conductor Roberto Caferra le preguntó cómo ve a su par en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, contestó: “A Pullaro lo veo bien, lo veo activo”. Y enfatizó que “los jueces van a sentir que estamos al lado de ellos”.

Patricia Bullrich confirmó que este viernes estará en Rosario para ultimar los detalles del operativo de seguridad que el Poder Judicial pidió para el próximo 20 de septiembre, cuando se llevará a cabo el juicio a Los Patrones en Tribunal Federal Nº 2.

Boudou y el aborto

A Bullrich también le pidieron una opinión sobre la condena al ex vicepresidente Amado Boudou: “Me parece que entre todos estamos construyendo una Argentina en que la que el que las hace, las paga”, indicó.

“Estamos pregonando que se cuide el dinero público, que no se robe, que no haya corrupción. Es triste que un ex vicepresidente de la Nación termine preso, pero es bueno que las instituciones juzguen las conductas corruptas”, amplió.

Por último, Bullrich se animó a decir cuál sería su voto sobre la legalización del aborto si hoy fuera senadora de la Nación: “Yo votaría a favor”, confesó. Aunque luego agregó: “Como ministra de Seguridad lo que me importa hoy es que pase lo que pase todo se desarrolle con tranquilidad porque va a haber una gran movilización en la calle”.