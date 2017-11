Bullrich tras la muerte en Villa Mascardi: “Se acabó el mundo del revés”

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Justicia, Germán Garavano defendieron el accionar de Prefectura en Villa Mascardi (Río Negro) donde reprimieron a integrantes de una comunidad mapuche y murió una persona. Los ministros coincidieron en que las fuerzas actuaron de forma legítima ante un grupo violento y expresaron sus condolencias a la familia de Rafael Nahuel.

"Enfrentamos una acción ilegal, violenta e inaceptable", dijo Bullrich este lunes en conferencia de prensa.

El sábado pasado el equipo Albatros de Prefectura Naval avanzó sobre territorio del parque nacional Nahuel Huapi y la ruta 40 ocupado por un grupo que ya había sido desalojado el jueves pasado. Fue allí donde se produjo el enfrentamiento y murió Rafael.

La ministra dijo que cuatro prefectos se enfrentaron a unas “15 o 20” personas armadas y que el predio sigue tomado.

“Son grupos violentos que no respetan la ley. No reconocen el Estado ni la constitución”, señaló y advirtió: “Las fuerzas de seguridad federal no van a aceptar ninguna orden ilegal que invierta el rol de lo que el Estado debe hacer”.

“Se acabó el mundo del revés”, enfatizó.

Por su parte, Garavano apeló a encontrar salidas no violentas a ls conflictos y afirmó: "El Estado debe ejercer su rol en la sociedad".