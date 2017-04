CGT: “Fue un paro contundente, no promovemos una fogata social"

La Confederación General del Trabajo (CGT), promotora del paro general nacional de este jueves, evaluó como "contundente" la medida de fuerza para lograr “la rectificación de la política económica y social” del gobierno pero aclaró que con esto “no se promueve una fogata social” en la Argentina. También volvió a reclamar “una ley antidespidos al Congreso”.

Como había adelantado más temprano, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, reiteró que “fue un paro con todas las letras; un paro contundente, con un alto acatamiento, tal como se planificó”. En la misma línea, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, estimó que la adhesión a la medida de fuerza es "del cien por cien" en el transporte.

En tanto que otro de los integrantes del triunvirato cegetista, Carlos Schmid aclaró: “No estamos promoviendo una fogata social, ni que termine el mandato de nadie; no hay especulación política ni partidaria. Si hay mafias que la busquen en la especulación financiera”, en respuesta a expresiones del presidente Mauricio Macri donde habló de mafias en el sindicalismo.

Schmid aclaró además que “nadie se pone contento” por haber llegado a la medida de fuerza de esta jornada, pero “la política no ha dado los resultados que se querían; no hemos encontrado las diagonales que le permitan a los gremios, los empresarios y el gobierno, encontrar las coincidencias para que no lleguemos al paro”, dijo.

Por otra parte Schmid no descartó un encuentro con el gobierno. “Es una posibilidad que está abierta”, dijo en la conferencia de prensa y recordó una reunión con todo el gabinete nacional a fines del año pasado, de la que salieron las correcciones a Ganancias, entre otros temas.

Por su parte, el secretario general adjunto del gremio de los Camioneros, Pablo Moyano, consideró que el paro solo será exitoso "si mañana (por el viernes) el gobierno llama inmediatamente a una mesa de diálogo en serio, y no para la foto". Después, le pidió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que "en vez de salir a criticar" a la CGT debería llamarlos.