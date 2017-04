El paro general contra el gobierno se hizo sentir en Rosario

El paro general contra el plan económico del gobierno nacional se hizo sentir este jueves en Rosario, donde no hubo clases ni transporte y se realizaron concentraciones y cortes de calles. Hubo duros mensajes contra el gobierno nacional, al que los trabajadores reclaman un cambio en las políticas económicas.

