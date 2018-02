Cambiemos denunció al joven que usó la remera de Macri baleado

El diputado nacional de Cambiemos, Lucas Incicco, confirmó que presentó junto a otros legisladores, una denuncia contra el joven que fue fotografiado mientras usaba una remera con la imagen de Mauricio Macri baleado en la frente. Según señaló, creen que existe una figura delictiva en esta conducta y exigieron que la Justicia investigue al respecto.

A principio de mes, el concejal del Cambiemos Carlos Cardozo, publicó en Twitter que un empleado que atendía en el puesto de venta y recarga de la tarjeta Movi, en el Centro Municipal de Distrito sur, tenía puesta una remera con el presidente sangrante.

“Así atiende al público en el puesto de la Movi un empleado de la Municipalidad de Rosario en el CMD Sur. Con una remera donde simula la muerte del presidente. A él no le importa y a sus superiores parece no interesarle”, escribió. El edil presentó un pedido de informes para que la intendenta Mónica Fein explique al Concejo acerca de la indumentaria del empleado y en esa oportunidad, la jefa de gobierno local criticó la conducta del trabajador.

Sin embargo, desde Cambiemos decidieron ir más allá y acudieron a la Justicia. “Ayer ingresamos en el Ministerio Público de la Acusación una denuncia en la que pedimos que se investigue una posible apología del crimen. Estamos en presencia de un hecho que se hizo público, una persona ateniendo una oficina con una remera del presidente con un tiro en la frente. Más allá de la falta de decoro, de mal gusto, acá se ha configurado una figura delictiva que tiene que ver con ponderar un crimen, un magnicidio porque se trata del presidente”, observó Incicco en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

“Suponemos que en las próximas horas tendremos una fiscalía asignada. No podemos dejar pasar esto porque no todo es lo mismo, no podemos banalizarlo como inocentadas”, pidió.

El diputado consideró que “en un contexto donde hay mucha violencia política con voces de la oposición que hacen apología del delito cuando dicen que el presidente actual se tiene que ir antes, con todo lo que nos ha costado hemos pagado por la democracia, hay que ser respetuosos de la libertad de expresión pero no hay derechos absolutos”.

“Esto contribuye muy poco a tener una ciudad norma y tranquila que todos pretendemos. Quienes pretendemos ser dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, observó y agregó: “Cuando el límite no lo da el decoro tendrá que actuar la Justicia porque acá puede haber una incitación a la violencia, una apología del crimen y teníamos que denunciarlo”.