Cáncer de mama: ¿qué aporta el diagnóstico temprano?

La Mamografía Sintetizada incluye a la Tomosíntesis 3D pero, a diferencia de esta, incorpora la posibilidad de obtener una imagen única digital virtual. Y, por lo tanto, no requiere de la realización posterior de una Mamografía Digital complementaria como así lo hacía la Mamografía Tomosíntesis 3D. La Mamografía Sintetizada brinda al médico la información aportada por una Mamografía Digital Directa más una Tomosíntesis 3D. Esto permite ahorrar tiempo, y disminuir la exposición del paciente a la radiación y la compresión de la mama. La Mamografía Sintetizada disminuye la dosis de radiación en un 40 % sin perder la calidad de la imagen.

