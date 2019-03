Carrió: “Guillermo Moreno se llevó dinero al Vaticano”

La diputada nacional Elisa Carrió acusó al ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, de haber organizado una red que enviaba dinero en dólares al Vaticano. Tal declaración recuerda a la del actor y humorista, Alfredo Casero, que la semana pasada dijo que las movilizaciones contra el gobierno de Mauricio Macri eran auspiciadas con recursos de la Santa Sede. Por otro lado, la legisladora insistió con el desafuero de la senadora nacional y ex presidenta, Cristina Kirchner, y manifestó su apoyo a su par cordobés, Mario Negri, que este domingo competirá por fuera de Cambiemos para conseguir la candidatura a gobernador.

"Limpiar la Argentina no es meter preso a 10 funcionarios, sino que es una estructura mafiosa que recorre el país; no solo con la droga sino también con el contrabando", advirtió Carrió durante una entrevista al programa Desde el llano (TN).

En ese punto, habló sobre el sistema de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que rigieron desde 2012 hasta 2015 e hizo la explosiva declaración contra el ex funcionario K: “Hubo mucha fuga de dólares porque con la DJAI se anunciaban importaciones que no venían; sacaban dólares pero la mercadería no venia. El negocio lo manejaba Moreno: de ahí el dinero que seguramente Moreno llevó a la Santa Sede".

Estamos sacando a Anibal Fernández de la Hidrovía. Es una lucha que estamos dando. @DesdeElLlanoJMS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 12 de marzo de 2019

Carrió también acusó al senador nacional Miguel Ángel Pichetto de ser cómplice de Cristina al bloquear la posibilidad del desafuero. El jefe del bloque de senadores peronistas había reiterado la semana pasada que el desafuero a la ex presidenta no corresponde porque no hay sentencia definitiva en su contra. Pero para la diputada de la Coalición Cívica la medida es más que pertinente: "Si no lo hace hay una complicidad del Senado: lo que dice Pichetto está incurriendo en un delito".

Finalmente, Carrió se refirió a la ruptura de Cambiemos en Córdoba y se manifestó a favor de Negri: “Mario (Negri) es un compañero de ruta por la república, es el que mejor mide y yo creo que ganamos igual. Yo estoy convencida que va a hacer una extraordinaria elección; él es decisivo para la construcción de una república en Argentina".

Después de Semana Santa voy a recorrer el país y voy a empezar por Córdoba para acompañar a @marioraulnegri @DesdeElLlanoJMS — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 12 de marzo de 2019

El diputado nacional y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR) competirán con listas separadas, por fuera de la coalición Cambiemos en las elecciones generales provinciales del 12 de mayo, luego de haber fracasado los intentos de unidad promovidos desde la Mesa Nacional de Cambiemos para definir al postulante en interna.