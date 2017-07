Carta de una jueza de menores rosarina a Lanata por la nota al Polaquito

“Todo lo que tenía para decir lo expuse en estas pocas líneas y cualquier otra exposición mediática no sería más que una vana repetición de ideas”, añadió.

La jueza Aguirre Guarrochena sostuvo que “la difusión de este material periodístico no habla de este niño, sino de los límites” que Lanata “es capaz de transgredir en el ejercicio de su profesión”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo