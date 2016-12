Caso Emi y Facu: contrapunto entre policía imputado y familiares de víctimas

El ex titular de la comisaría 14ª, Fabián Fantín, se refirió este jueves a la decisión del juez Luis María Caterina de enviarlo a juicio oral junto a Liana Gómez por presuntas irregularidades cometidas tras el accidente fatal de Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre ocurrido en febrero de 2014.

Acompañado por sus abogados defensores, Fantín aseguró que los errores que se le adjudican en el procedimiento fueron cometidos por otra persona: un sumariante a su cargo que “fue desligado de la causa el mismo día de la audiencia imputativa”.

En tanto, los familiares de las víctimas rechazaron la versión del policía imputado y sostuvieron que tienen pruebas contundentes.

Fantín dijo que “el sumariante reconoció que cometió un error y el mismo día de la audiencia imputativa se le archivó la causa”.

“Hace un año y medio que estoy en disponibilidad por el hecho”, se quejó quien estaba a cargo de la comisaría 14ª al momento del trágico accidente.

Agregó que él llegó al lugar del hecho 45 minutos después de ocurrido y se puso a disposición del fiscal, que ya había arribado a la zona.

“Jamás hice nada que no correspondiera ni que no me ordenara el fiscal”, aseveró.

En tanto, las mamás de Facu y Emi cuestionaron los dichos de Fantín. Dijeron que tanto el comisario como Liana –la mamá del conductor del vehículo en el que viajaban Facu y Emi– “actuaron en total complicidad en la desaparicion de las pertenencias, de la sangre” y otras pruebas.

“Es lógico que él quiera desligarse de las responsabilidades que tuvo ese día y quiera adjudicárselas a otra persona”, aseguraron en diálogo con el Tres.

Este martes el juez Luis María Caterina envió a juicio oral a Liana Gómez y a Fabián Fantín, los dos policías imputados en el accidente fatal de Emiliano Cáceres y Facundo Aguirre en febrero de 2014. Fantín era el jefe de la comisaría 14ª y Liana, la mamá del conductor del vehículo, Federico Gómez, en el que viajaban Facu y Emi.

El juicio oral contra los policías que se celebrará en algún momento de 2017. Liana Gómez irá a juicio por abuso de autoridad, omisión de actos de oficio y violación de objetos de prueba; y Fantin por violacion de objetos de prueba y omisión de actos de oficio.

La Justicia investiga a la mamá de Gómez por abuso de autoridad, ya que testigos declararon que "armó" el operativo de tránsito después del siniestro vial y se identificó como personal policial para hacerlo pese a que estaba de licencia. Además, un compañero de los chicos mencionó haberla visto "retirando objetos de adentro del auto". Una compañera tuvo que retirar sus pertenencias del domicilio de la funcionaria policial.

En tanto, Fantín está acusado por la omisión de actas y violación de medios de prueba. Es por la supuesta alteración de documentación, ya que se presume que por ese motivo se frustró el resultado de la alcoholemia practicada al conductor, que ya fue condenado por la Justicia.