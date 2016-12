Cavallo quiere “un monumento” por haberse “jugado” con De la Rúa

Por último, con respecto a las responsabilidades políticas en relación a la crisis que derivó en la caída del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso, Cavallo dijo que el ex presidente Raúl Alfonsín se equivocó al quitarle el apoyo al gobierno de su partido, cometiendo el "gravísimo error" de poner a como presidente a Eduardo Duhalde, a quién calificó como un "idiota útil" que "no tenía capacidad para razonar todo eso que estaba haciendo".

El último ministro de Economía del gobierno de la Alianza, Domingo Cavallo, reiteró este martes que la "crisis financiera" del 2001 se produjo por una combinación de sucesos económicos en los que "no" tuvo "responsabilidad" alguna y, por el contrario, sostuvo que le tendrían que "hacer un monumento" por haberse "jugado" su "prestigio" para que el presidente Fernando de la Rúa "pudiera continuar".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo