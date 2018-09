Charlas TEDx: la conmovedora historia de una joven que creció en la villa “Ser pobre es acostarte y soñar que comés”

Mayra Arena tiene 26 años, creció en una villa de Bahía Blanca y sabe, mejor que muchos, lo que es ser pobre. Eso fue lo que contó en su charla TED este fin de semana y de inmediato su exposición se convirtió en viral.

“Ser pobre es acostarte y soñar que comés”, dijo Arena que actualmente estudia Ciencia Política en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Su charla se tituló: "¿Qué tienen los pobres en la cabeza?".

“Yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás, me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían una comida al mediodía y otra a la noche, algo que para mí jamás hubiera soñado“, agregó la autora de la charla TED este domingo en el programa Debo Decir, que conduce Luis Novaresio por América.

“Entonces nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes que nos agarrara el hambre de la cena, porque si estábamos despiertos no había nada para resolver ese tema”, graficó.