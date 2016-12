Cinco canciones para recordar a George Michael

Prince, David Bowie, Leonard Cohen y ahora George Michael. Este 2016 fue un año de despedidas en el mundo de la música. Grandes artistas que se van pero dejan su sello. Acá una selección caprichosa de sus temas más conocidos.

Last Christmas

Tal vez no su mejor canción, pero sí uno de sus mayores éxitos. Un villancico que “con el diario del lunes” parece una macabra profecía ya que el cantante murió este 25 de diciembre.

Wake me up, before you go go

Clásico de clásicos. Si viajamos a los 80 seguro esta melodía va a resonar en nuestras cabezas.

Faith

El disco con el que se convirtió en una estrella en solitario se llamaba como esta canción con la que reventó las listas de éxitos. Fue el primero de su carrera y la lista Rolling Stones lo incluye entre los 500 mejores discos de la historia de la música.

Careless whisper

Otro tema que muchos deben tener grabado en los oídos por la introducción del saxo. Se trata del primer sencillo que el cantante lanzó cuando todavía formaba parte de Wham!.

Freedom

Con esta canción anunciaba, antes de hacer pública su homosexualidad, que su vida estaría marcada por la libertad.