Combo: Silvia Süller se grabó y fotografió desnuda en Instagram

Silvia Süller se desnudó en Instagram. La mediática se grabó y se tomó fotos sin ropa dejando un extenso mensaje en el que invita a la gente a aceptar y querer su apariencia física. También criticó las cirugías estéticas.

“Estaban ahí… qué estábamos haciendo? Yo me estaba mirando la cintura, no sabía que ya estaban”, dijo en la transmisión en vivo que realizó, de acuerdo a lo que publicó ViaPais.

Luego, Silvia compartió dos fotos donde también se la ve sin ropa. “Hago lo que se me canta”, escribió en los posteos.

“La foto no es para mostrar el cuerpo como mercancía, sino para concientizar a la juventud que los estereotipos como muestran en las revistas por ejemplo, no existen, son productos del fotoshop, no se dejen engañar con operaciones que pueden llevarlas a la muerte por un rollito”, escribió junto a una de las fotos.

“Jamás me metí en gym, nunca me operé más que el busto (ya me lo saqué), duermo mucho, tengo 60 y soy abuela. Con esto quiero decir que “sí se puede”, sólo necesitás quererte y aceptarte”, agregó más adelante.

Finalmente, consideró que la foto que se tomó “no muestra nada, en las playas se ve más” y advirtió: “Sus fantasías no las manejo”.

Süller apoyó públicamente a Juan Darthés luego de ser denunciado por la actriz Thelma Fardin por violación. “Te conozco hace muchos años, decadas, “son actrices kieren actuar”, penoso es que te hayan elegido justo a vos que sos lo mas bueno que el pan”, expresó en Twitter.