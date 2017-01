Cómo ayudar a una persona que se atraganta

“Con estas maniobras salvas la vida a la persona porque una vez que expulsa el objeto, prácticamente no tiene secuelas”, remarcó.

Según explicó, “hay que detectar si hay obstrucción de la vía aérea, que puede ser total o parcial”. En el primer caso, la persona no puede respirar, su color es azulado y suele sujetarse el cuello con las manos. “Lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencia. Luego, hay que intentar la primera maniobra que consiste en colocarse a un costado, detrás de la persona, doblarla hacia delante, colocarle la mano en el pecho y con la otra, darle unos cinco golpes en la espalda, entre los omóplatos”, precisó.

“Son frecuentes estas situaciones y no sólo en adultos, en los que la causa más frecuente es la carne, que suele producir una obstrucción en la vía aérea. Pero también puede suceder en los chicos, con juguetes o monedas”, señaló y advirtió: “Hay maniobras que salvan vidas, si las aprendemos podemos aplicarlas hasta la llegada del servicio de emergencia. Es buenísimo saberlas”.

