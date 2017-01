Cómo cuidar la salud tras las lluvias del fin de semana

La lluvia caída en tanta cantidad en las últimas horas promueve algunas enfermedades que es preciso evitar. Están relacionadas con el estado del agua, los alimentos y la proliferación de mosquitos y alimañas. El secretario de Salud, Eduardo Caruana, explicó en A Diario (Radio 2) cómo se pueden prevenir.

"Como siempre, después de las tormentas y anegaciones hay medidas generales a tener en cuenta en relación al agua segura, el lavado de manos y los alimentos seguros, esto previene las enfermedades diarreicas y la intoxicacion por alimentos", informó. Según indicó, hay que consumir agua de la red corriente. "La otra opción es diluir dos gotas de agua lavandina por cada litro de agua", aclaró.

Además, Caruana remarcó la importancia de prevenir la reproducción del mosquito Aedes Aegiptys y de tener especial atención a los síntomas, que se presentan como un estado febril. "Si aparecen síntomas compatibles con síndrome gripal, dolor muscular, fiebre, lesiones en la piel, conjuntivitis, consultar al médico", agregó. "Otra enfermedad a prevenir es la leptospirosis y esto se hace en las personas que estuvieron en lugares anegados, en lugares inundados.Hay que consultar al centro de salud donde, en funcion de ese criterio, se indicará un tratamiento preventivo con antibióticos. Por otro lado, las personas que están con anegamientos, deben hacer limpieza con guantes o bolsas de nylon y usar botas para evitar la leptospira penetre en la piel con escoriaciones", amplio. Recordó, además, que en caso de heridas cortantes se debe concurrir a un efector público para recibir una dosis de la vacuna antitetánica.

En cuanto a los alacranes, advitió que es necesario no andar descalzos, evitar los lugares húmedos y sellar las rejillas de baños y cocinas. “Don de el ojo no ve, no toca”, expresó Caruana para simplificar la actitud a tomar: no meter las manos en aquellos lugares oscuros de la casa porque son esos los preferidos por estos ejemplares.

Fumigaciones

"Hoy comenzamos con fumigaciones aéreas en espacios verdes y en plazas de la ciudad y en algunos barrios que fueron afectados con la lluvia, por ejemplo Villa Banana, Puente Gallegos y La Antenita", sostuvo, por su parte, la subsecretaria de Ambiente y Espacio Público Cecilia Mijich y precisó que también se continúa con control larvario en las calles Seguí, Cagancha, Avellaneda y Constitución.

Destacó, además, que tras las lluvias se creó un entorno ideal para la reproduccón del mosquito Aedes, por lo que solicitó a los ciudadanos realizar tareas de descacharrado y limpieza.