Buryaile: “Va a llevar tiempo reconstruir esto”

Consultado sobre los factores que influyeron en las inundaciones, el ministro insistió: “Esto pasa porque durante mucho tiempo no hubo obra pública” de fondo.

“El fondo de emergencia es de hoy de 30 millones de dólares. Es imposible que cualquier fondo que constituyamos cubra (la totalidad)”, apuntó. En tal sentido, señaló que hay que avanzar en “soluciones de fondo”, es decir, en aquellas obras de infraestructura que no se hicieron hasta ahora y que en buena medida, a su entender, contribuyeron al panorama desesperante de los últimos días.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo