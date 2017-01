Cómo evitar caer en el "lado oscuro" del fitness

Disfrutar: elegir un deporte o una disciplina que divierta es fundamental para no abandonar el entrenamiento.

No olvidar las prioridades: tanto el deporte como la alimentación deben contribuir a tener una vida sana. Pero si esto se convierte en una obsesión que atenta contra nuestra familia o amigos, hay que moderarse.

Según el sitio Doc Salud , el primer síntoma es el aislamiento: cancelar salidas o reuniones con la pareja o amigos por ir al gimnasio. Después surge el no poder dormir pensando en que hay que entrenar. Más adelante aparece la obsesión por comer sólo aquello que aporte a la musculatura, rechazando todo tipo de alimento que no lo haga.

