Compras con tarjeta: para Braun, "los precios al contado van a bajar"

Cuando el conductor de A Diario mencionó que la medida fue tomada en parte por tener una visión interna del consumo, ya que la familia de Braun es dueña de la firma La Anónima –cadena de supermercados de la Patagonia–, el funcionario se enojó y pidió "cambiar de tema". "No tengo nada que ver con la empresa. Nunca trabajé ni tengo acciones. Son parientes (los dueños). Te pido por favor que cambiemos de tema. Siempre trabajé en los público. Mi visión es la de un economista", disparó.

