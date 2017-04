Compró una tanque de guerra por internet y encontró 25 kilos de oro

Un coleccionista británico, Nick Mead, de 50 años compró por internet un tanque de guerra de fabricación soviética y encontró en el depósito de combustible 2 millones y medio de dólares en oro.

El hombre adquirió un tanque T-54 a través del sitio de ventas online eBay por un valor de unos 37 mil dólares para sumarlo a su colección privada conformada por unos 150 vehículos militares, según informó el portal The Sun.

Mead, contó que cuando fue a desarmar la máquina con ayuda de su mecánico para asegurarse que no haya quedado material explosivo en su interior encontró 5 lingotes de oro de unos 5 kilos cada uno de ellos por un valor de 2,5 millones de dólares.

"No sabíamos qué hacer con el tesoro. No podíamos dirigirnos a una casa de empeño con cinco lingotes de oro", relató Mead a los medios y explicó que de inmediato decidió llamar a la policía. Las autoridades confiscaron el oro, luego le entregaron un recibo y enviaron la fortuna a Londres.

Nick cree que el tanque fue utilizado durante la Guerra del Golfo en Kuwait, lugar donde fue incautado y posteriormente llevado al Reino Unido. "Aún si no me devuelven el oro, todavía me queda mi hermoso tanque", aseguró el coleccionista.