Con amplio respaldo, la provincia presentó un plan para cobrar la deuda

Luego de un "tiempo razonable" se empezaron a hablar algunas alternativas y se planteó en diversas oportunidades que estábamos próximos a recibir una propuesta", instancia que, según el funcionario, no ocurrió.

La deuda con las provincias de Santa Fe y San Luis fue reconocida por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en noviembre de 2015, que sumó también a Córdoba, y que resolvió que cese el descuento de esos fondos en forma inmediata, además de obligar a entablar una negociación en un plazo no mayor a seis meses para devolver los recursos retenidos desde que se inició la demanda.

Sobre el primer punto, Saglione destacó que "existen variados mecanismos para hacerlo ya que no hay un antecedente de similar naturaleza, pero entendemos que la tasa que mejor refiere la deuda en cuestión es la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina bajo la modalidad sumada, es decir, sin capitalizar; creemos que es la que mejor se adecua a la naturaleza de la deuda que se ha generado".

Lifschitz agradeció el acompañamiento "de todos los referentes políticos de la provincia al acudir a esta convocatoria que hacemos en un sentido absolutamente constructivo, cumpliendo con nuestra responsabilidad de defender los interesas de la provincia pero también con el ánimo de realizar una propuesta que ayude y no nos obligue a ir a un nuevo litigio sino que permita a través del diálogo encontrar una solución razonable".

