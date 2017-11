Condenaron a D'Elía a 4 años de prisión, pero no irá preso

El dirigente político y social Luis D'Elía fue condenado este lunes a cuatro de prisión por haber tomado una comisaría en La Boca en 2004 para reclamar la detención del asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. No obstante, no irá preso hasta tanto no quede firme la sentencia.



Ante la presencia del dirigente en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py, los jueces leyeron el veredicto, que también lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos y le prohibió la salida del país.

D'Elía fue condenado por los delitos de intimidación pública, instigación a cometer delitos, daño agravado, resistencia a la autoridad, lesiones y usurpación.

A la salida de los Tribunales de Comodoro Py, D'Elía aseguró que apelará la sentencia y disparó críticas al gobierno nacional.

“Macri está usando el Poder Judicial como fuerza de choque, pero a él le queremos decir que no hay condena que nos pare, a pesar de sus listas negras. ¡A luchar!”, convocó el dirigente, y agregó: “Es hora de unidad de todos los trabajadores sindicalizados, de todo el movimiento social y de toda la oposición política para que se restaure la democracia en Argentina”, señaló D'Elía.

El dirigente había anticipado que sabía que iría preso.