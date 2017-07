Conmoción por la aparición de la imagen de una virgen en un árbol

En un árbol ubicado en un parque lindero a la antigua iglesia del pueblo, donde ahora funciona el Museo Histórico, los vecinos aseguran que apareció la silueta que se asemeja a una virgen, aunque los lugareños no tienen explicación de cuando ni como sucedió.

