Consejos para estudiar más de una materia a la vez

Armar un grupo de estudio: en un equipo se pueden hacer consultas, intercambiar apuntes o visiones, testearse mutuamente, y el estudio se hace más ameno. Eso sí, hay que juntarse con quienes realmente quieran aprender y no perder el tiempo.

En caso de que concluya un módulo y hayan quedado varias cosas pendientes, lo mejor es ver de qué actividades se puede recortar tiempo para dedicarlo al estudio. No es aconsejable quitarle espacio a otra materia porque lo único que se logra es retrasarse en una para estar al día en otra.

Poner límites de tiempo: tomar cada materia como si fuera un módulo con un horario específico. Una vez que se completa el tiempo, hacer un breve descanso y seguir con la otra asignatura. Esto permitirá que una no invada el tiempo de la otra.

Fijar prioridades: no habrá tiempo para estudiar todo de todas las materias, por ende hay que establecer qué es lo imprescindible, qué puede dejarse para otro momento, qué conviene repasar en función de lo que se recuerde o no.

Estudiar a diario: incluyendo fines de semana y feriados. Cuando pases el momento crítico podrás salir a distraerte. La jornada no puede durar 15 minutos sino varias horas, dependiendo de la disponibilidad y del cansancio.

