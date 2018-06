Contigiani fundamentó su postura contra el aborto: "El proyecto es extremista"

El diputado nacional Luis Contigiani ratificó este lunes que votará –se estima que el 13 de junio– contra el proyecto de despenalización del aborto en el Congreso. Expresó que el contenido le parece “muy duro, extremista”. Sobre los reproches que recibió desde el Frente Progresista por tener una postura diferente al bloque por el que fue elegido, dijo: “Cuando me fueron a buscar ya sabían quién era”.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el ex ministro de Producción señaló que la despenalización del aborto “trasciende las estructuras partidarias”. “A mí no me parece ético ni justo eliminar una vida por nacer. Me aferro a la convicción de que un pueblo debe luchar por la vida y por la mujer”, comentó.

Contigiani consideró que el proyecto que se votará en el Congreso es “muy duro, extremista”. “No estoy para nada de acuerdo en abordar el aborto como un derecho a elegir. Me aferro a la convicción de que el pueblo debe defender la vida. No podemos resolver problemas sociales colateralmente al eliminar la vida por nacer”, afirmó.

“A la semana 14, (el feto) duerme y despierta con la madre, tiene uñas, retina formada, estructura cerebral concreta, responde ante movimientos espontáneos. No puedo disociar la justicia social con la vida por nacer”, explicó.

Al ser consultado sobre los reproches que recibió dentro del Frente Progresista por ir en contra de lo que expresó el bloque, respondió: “Cuando me fueron a buscar como primer candidato, y me honra, ya sabían quién era yo como persona. Es una convicción de siempre. Durante la campaña electoral hablé del tema, hay registros”.