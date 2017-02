Cordón industrial: segundo derrame de la semana en el Paraná

Mackler aseguró que antes de la ley que impulsó su área, en los últimos años no existían multas para las empresas que contaminaban.

El funcionario provincial agregó que el producto que cayó al agua es “no tóxico” aunque “eso no quiere decir que no pueda producir contaminación”.

Al mismo tiempo, dijo que la mayoría de las firmas “gana millones” y por lo tanto, las sanciones económicas que pueda aplicar el gobierno provincial no afectan demasiado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo