Crean un objeto con masa negativa que desafía las leyes físicas de Newton

Para crear las condiciones de una masa negativa, los científicos utilizaron láseres para atrapar a los átomos de rubidio y empujarlos de un lado a otro, cambiando así la dirección en la que giran. Los investigadores explicaron en la revista Physical Review Letters que esta creación podría ayudar a entender algunos fenómenos del universo que todavía no tienen explicación.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo