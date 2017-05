Crimen de Balcarce y Biedma: se habían citado a pelear por Facebook

Personal policial detuvo más tarde en Santiago al 3900, cerca del lugar del hecho, a cuatro sujetos que se trasladaban en moto, y entre quienes habría estado el autor de los disparos. Todos fueron trasladados a la comisaría 15ª, donde por la mañana recuperaron la libertad al no existir elementos suficientes para que continuaran demorados, se indicó oficialmente.

