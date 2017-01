Cristina Kirchner: "Basta Macri, ahora me denuncian por decir malas palabras"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de la denuncia por presunto abuso de autoridad en su contra y en un breve texto enviado a través de la red de mensajería Telegram expresó: "Basta Macri, ahora me denuncian por decir malas palabras".

La ex mandataria se refirió así a la difusión de un diálogo telefónico con el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli donde habló de "carpetazos" contra el ex espía Antonio Jaime Stiuso.

En el diálogo la ex mandataria reprocha a Parrilli no reaccionar rápidamente para encauzar las denuncias sobre Stiuso y llega a tratarlo de "pelotudo".

"Basta Macri. Ahora me denuncian por decir malas palabras. No saben que más inventar", afirmó la ex presidenta, quien publicó una remera con su rostro y la frase: "Soy yo, Cristina, ¡pelotudo!".



El comunicado de Parrilli

Tras la difusión pública de una conversación telefónica entre el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli y la ex mandataria Cristina Fernández de Kichner, en torno a declaraciones del ex espía Antonio Jaime Stiuso, Parrilli respondió mediante un comunicado en el que responsabiliza al presidente Mauricio Macri como quien ordenó lo que considera un “escandaloso espionaje político”.

En el audio reproducido por el periodista Luis Majul en su programa de Radio La Red, se escucha a la ex jefa de Estado decir, en relación con Stiuso: “A este tipo hay que matarlo, es un caradura”. También se refirió a “carpetazos”. La escucha forma parte de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan.

El comunicado de Parrilli también fue compartido por Cristina en sus cuentas de Facebook y Twitter.