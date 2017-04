Cristina mostró en un video los daños a la residencia en Río Gallegos

"Se montó un teatro de operaciones y estaba claro quién transmitía en vivo y quién sabía lo que iba a pasar", dijo el diputado y agregó: "No creo en la palabra del presidente. Macri es un cínico y un hipócrita con lo que tuiteó".

La ex presidenta, además, compartió en su cuenta de Twitter declaraciones de su hijo Máximo Kirchner, quien señaló: "No hay ningún detenido por los incidentes de ayer cuando Milagro Sala está presa por romper tres vidrios".

"Está no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir. ¿Qué hubiera pasado si estos violentos hubieran entrado a esta casa donde había una nena de apenas 18 meses? Si esto hubiera ocurrido en la Residencia de Olivos, ¿cuáles serían los titulares?, preguntó.

En la grabación, la ex presidenta responsabilizó al gobierno nacional de lo sucedido. "Fue planificado y organizado por hombres de Cambiemos" en Santa Cruz y añadió: "Fue el lanzamiento de la campaña al mejor estilo de Durán Barba".

La filmación continúa en el interior de la vivienda. "Mirá lo que tuvimos que hacer para que no pudieran entrar anoche", afirma al señalar sillones y mesas colocados para bloquear una puerta.

La ex mandataria contó que estaba con su nieta de 18 meses en el interior de la vivienda cuando empezaron a arrojar piedras y saltaron al patio. "Acá no hay muro, hay una reja", hacia la calle, explica mientras muestra los impactos de piedra y las ventanas rotas.

Está no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir. https://t.co/FS311a3WVY

A través de un video que difundió desde sus cuentas en las redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconstruyó lo sucedido entre el viernes a la noche y este sábado a la madrugada, cuando manifestantes intentaron ingresar a la residencia oficial de Río Gallegos de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo