¿Cuáles son las 10 características de las personas inteligentes?

Las personas inteligentes no solo nos generan admiración, sino que nos dan ganas de ser como ellos. A continuación, Universia propone una lista con los rasgos más característico de las personas inteligentes.

1. Saben escuchar

Para aprender la clave está en saber escuchar. Esto lo tienen muy claro las personas inteligentes, que siempre están dispuestos a escuchar a quienes tienen algo realmente interesante para compartir.

2. Son curiosas

La curiosidad es otro rasgo característico de las personas más inteligentes. Siempre se muestran interesadas en querer saber más sobre de los temas más diversos. Preguntan todo, leén y tienen la capacidad de sorprenderse de cosas que para muchos no tienen importancia. Albert Einstein decía que él no tenía un talento especial, sino que era extremadamente curioso.

3. Se adaptan con facilidad

Tienen la capacidad de focalizarse en lo que se puede hacer en lugar de perder el tiempo en lo difícil que puede ser resolver un asunto o en las limitaciones que existen. Después de todo, como el propio significado de la palabra lo dice: inteligencia es la capacidad de comprender o entender algo. Por eso, las personas inteligentes tienen la capacidad de modificar su comportamiento -o realizar cambios- para convivir mejor con su entorno.

4. Siempre tienen una actitud positiva

Incluso cuando las consecuencias se presentan adversas mantienen una actitud positiva. Para los inteligentes, las situaciones negativas parecen ser simples problemas que demandan una solución.

5. Perfil bajo

En las reuniones de trabajo, aunque muchos reconocen estar ante una persona inteligente inteligentes, no hacen alarde de eso. Por el contrario, intentan que el resto de los presentes sean reconocidos y considerados como profesionales destacados. Saben que sus capacidades deben ser utilizadas para trabajar, no para reconocerse como mejores ante el resto.

6. Piensan en los demás

Tienen la capacidad de saber qué sienten los demás o qué piensan. Su capacidad de empatía muestra claramente su nivel de inteligencia emocional. Cuando están ante personas que no logran comprender un tema, lejos de sentirse superiores, se toman el tiempo suficiente para explicarlo hasta que logren entender de lo que se está hablando.

7. Son procrastinadores

Este tipo de personas suele postergar las cosas y dejarlas para otro momento. Según investigaciones, existe una relación entre la procrastinación, la indecisión y la creatividad. Son personas que se toman mucho tiempo para pensar las cosas y analizarlas desde distintas perspectivas. Como veremos en el siguiente punto, este comportamiento es coherente con la capacidad de autocontrol que tienen.

8. Tienen autocontrol

Tienen control de sus sentimientos y sus impulsos; y son emocionalmente muy fuertes. Según la ciencia, existe una relación directa entre inteligencia y autocontrol

9. Suelen ser solitarias

No se sienten incómodas estando solas. Por el contrario, prefieren en muchos casos la soledad antes que la compañía. Esto no es porque no disfruten de la compañía de otros, sino que se debe a que no necesitan de la aceptación de los demás , explicó en un artículo el psicólogo de la Universidad de Wellesley.

10. Tienen un gran sentido del humor

Las personas inteligentes se caracterizan por tener un gran sentido del humor. Se ríen mucho y también hacen reír a los demás.