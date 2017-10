¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta del 5% al 10% de la población femenina en edad reproductiva que va de los 15 a los 45 años. Produce dolor pelviano crónico, dismenorrea, sub-fertilidad, o la combinación de ambos síntomas, lo que altera la calidad de vida de las pacientes, con un alto costo personal, social y económico.

Es una enfermedad que se diagnostica generalmente cuando afecta la fertilidad femenina o aparece un fuerte dolor. Rosario3 consultó al doctor Carlos Morente, ginecólogo y especialista en medicina reproductiva, director médico de Proar, quien dio su opinión al respecto.

“El tejido que recubre la cavidad del útero se llama endometrio. Tiene una función particular: genera la menstruación por acción hormonal. Cuando ese tejido se ubica en otros lados fuera del útero, produce la endometriosis”, indicó.

¿Cuándo se diagnostica?

A veces se diagnostica rápidamente, que es cuando produce quistes o acúmulos. Pero a veces se ubica lejos, cerca de la nariz por ejemplo, y tarda más.

¿Cuál es el motivo de consulta de la mujer que luego es diagnosticada con endometriosis?

La mujer consulta por el dolor. Debemos tener en cuenta que la endometriosis es responsable de casos de infertilidad en un alto porcentaje. Pero muchas veces no llegamos a ella porque la mujer no tiene dolor y queda embarazada, no hay por ese lado sospecha de este padecimiento.