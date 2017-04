Cucuruchos 10K: se hará una maratón para degustar helados

Las heladerías que forman parte del circuito son: Heladeria Catania (Bv Avellaneda 1499); Heladería Rio (Av. Pellegrini 2424); Helados La Gloria (Mendoza 3429); San Remo (Callao y San Lorenzo); Copacabana Helados (Urquiza 1702) y Natelli (Sargento Cabral 523). Touche de Creme (de Zeballos 953) aclaró que no participa, aunque se había informado que sí.

El próximo domingo se llevará a cabo una particular maratón. Se trata de un circuito de diez kilómetros para que los participantes recorran en bicicleta y paren en varias heladerías a probar sus gustos.

