¡Cuidado! Razones por las que no hay que dormir todos los días en el sofá

¿Sos de los que amanece en el sofá un día sí y otro también porque te quedás dormido en ese lugar viendo una serie? Deberías saber que esto no es adecuado pues el descanso prolongado y continuado en este lugar puede hacer que tus horas de sueño no sean igual de eficientes y puede terminar por acarrearte diferentes problemas. A continuación te contamos por qué.

Por qué no dormir todos los días en el sofá

No pasa nada si algún días pasás toda la noche en este lugar, pero desde luego no deberías convertirlo en un hábito. El sueño reparador y un buen descanso resulta básico para estar en óptimas condiciones durante el resto de la jornada y para ello las condiciones del descanso deben ser las ideales. Deberías descansar siempre en una cama de calidad porque al dormir en el sofá, que está destinado para estar sentado un rato o para reclinarte podés dañar tu espalda y además no descansarás bien. Es una buena opción si tienes invitados o para días puntuales pero no debería ser tu lugar de descanso habitual.

Descansar en un sofá cama

Como ya hemos explicado, el descansar en un sofá es una buena opción para cuando tenés invitados, aunque para ello siempre se debería seleccionar sillones cama de buena calidad para que el descanso sea tan bueno como sea posible. Aunque seguimos afirmando que lo mejor es una cama con un buen colchón, si vas a adquirir un sofá para destinarlo a este uso lo mejor será seleccionar un sofá cama de gran calidad. Los mejores son los que cuentan con muelles ensacados. Si elegimos un sofá cama con muelles entrelazados lo más normal será que se deforme.

Los sofás con la espuma firme son también una buena opción lo mejor es que ésta sea tan firme como sea posible. Debés tener en cuenta al probar el sofá cama que puedas hacerlo cómodamente sin notar el somiere. Hacé una prueba siempre antes de adquirirlo y elegí almohadas de calidad para las personas que vayan a tener que utilizarlo porque los almohadones del sofá no resultan adecuados para descansar y pueden traer problemas de espalda. Así, la mejor espuma será siempre la HR. Este tipo de espuma está elaborada con poliuretano de densidad variable y además viene con fundas de algodón. Este material es muy interesante porque resulta ergonómico y se adapta a todo tipo de cuerpos. Siempre elegí espumas con la mayor densidad posible porque así es seguro que la calidad de tu sofá cama será mejor. Sin duda si elegís un sofá cama con espuma de densidad HR el descanso de tus invitados o el tuyo cuando decidas pasar la noche en el sofá será mucho mejor y es por ello que se trata de la mejor opción que podés tomar.

Fuente: saludalia.com