Dazzler Rosario, un espacio de relax a orillas del Paraná

Dazzler Hoteles, cadena de hoteles upscale parte del gigante de la hotelería mundial Wyndham Hotel Group, presenta Dazzler Rosario, un desarrollo pensado para el huésped que busca descansar y recorrer la ciudad, con la síntesis perfecta entre una estética funcional, espacios confortables y calidad de servicio.

El hotel Dazzler Rosario brinda el perfecto equilibrio entre diseño y confort en sus 96 amplias habitaciones para dos o tres personas.

“Es un gran desafío para nosotros abrir un Dazzler en la ciudad de Rosario. Nuestros hoteles Esplendor Savoy Rosario y Howard Johnson son un éxito y es por eso que continuamos apostando a esta creciente ciudad”, comenta Luis Mirabelli, Director de Desarrollo de Wyndham Hotel Group.

Dazzler Rosario ofrece a sus huéspedes destacados servicios y comodidades tales como spa, gimnasio, restaurante y una terraza con piscina e hidromasajes que cuenta con una hermosa vista del Río Paraná.

Además de estos servicios, el hotel se destaca por ser parte del sector urbanístico Condominios del Alto, una zona restaurada que se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés de la ciudad, parte del área denominada “La Refinería”.

Se trata de uno de los barrios más antiguos y atractivos de la Ciudad de Rosario, que se encuentra en un franco desarrollo. En él se fusionan la tradición portuaria de Rosario con nuevos desarrollos inmobiliarios y comerciales. Aun siendo un barrio cercano al centro, conserva gran amplitud de espacios verdes y de recreación.

Esta ubicación brinda al huésped un privilegiado acceso al paseo peatonal ribereño que va desde Parque Sunchales hasta el Monumento Nacional a la Bandera, así como cercanía al Alto Rosario Shopping Mall y a los reconocidos salones de eventos “Metropolitano”.

Hospedarse en el Dazzler Rosario permite a los visitantes tener un acceso privilegiado a las múltiples actividades y atractivos culturales, gastronómicos y de esparcimiento que la ciudad ofrece, sin resignar la cercanía a la naturaleza.

Sobre Dazzler Hoteles

Perteneciente a Wyndham Hotel Group, la cadena Dazzler Hoteles cuenta con 13 hoteles localizados en ciudades de varios países de Latinoamérica.

Está presente en Bs. As., Campana, Puerto Madryn, Montevideo, Colonia, Asunción, Lima y, más recientemente, Rosario.

Los hoteles Dazzler presentan la perfecta síntesis entre una estética funcional, espacios confortables y calidad de servicio y se destacan por sus estratégicas locaciones en las principales avenidas, centros gastronómicos y comerciales, otorgando una comodidad extra al huésped. Así, Dazzler proporciona a sus huéspedes una opción moderna que sirve tanto al turismo corporativo como al que viaja por leisure.

Sobre Wyndham Hotel Group

Wyndham Hotel Group es la compañía hotelera más grande del mundo con base al número de hoteles y es una de las tres unidades de negocios de la industria de la hospitalidad de Wyndham Worldwide (NYSE; WYN).

Como ambos un franquiciante de marca hotelera líder y proveedor de servicios de gerenciamiento hotelero, el portafolio global de la compañía alcanza a casi 8,000 hoteles y más de 705,000 habitaciones en 79 países bajo las siguientes marcas: Dolce Hotels and Resorts®, Wyndham Grand®, Wyndham Hotels and Resorts®, Wyndham Garden® Hotels, Esplendor Hoteles Boutique, Dazzler Hoteles, Encore, TRYP by Wyndham®, Wingate by Wyndham®, Hawthorn Suites by Wyndham®, Microtel Inn & Suites by Wyndham®, Ramada®, Baymont Inn & Suites®, Days Inn®, Super 8®, Howard Johnson®, Travelodge®, Knights Inn®, Trademark y AmericInn.

Wyndham Rewards, el programa de lealtad de huéspedes de la compañía, brinda a más de 53 millones de miembros la oportunidad de ganar y canjear puntos en miles de hoteles a través del mundo. Para mayor información, visite: www.wyndhamworldwide.com.