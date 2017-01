Del Frade: “No fue una tragedia, es parte de un negocio liberado”

“Para mí es un plan deliberado, es un negocio de arriba hacia abajo. Me niego a la palabra tragedia, esto es parte de un negocio liberado”, finalizó.

“Lo que queda claro es que estos muchachos no murieron por lo que significa el consumo, murieron por la libertad absoluta que tiene el narcotráfico que tiene lugares habilitados e incluso controlados para los consumidores para que el que hace negocio tenga más tranquilidad y libertad para hacerlo”, afirmó.

El autor del libro sobre narcotráfico “Ciudad blanca, crónica negra” recordó que “el año pasado el Concejo Municipal, con la idea de reducir daños, puso gente de la secretaría de Salud Pública para asistir a los que consumen éxtasis en estas fiestas”. Y opinó que “eso es algo así como la legalización de hecho del negocio de las pastillas para chicas y chicos que pueden pagar entre 300 y 2.000 pesos como en la fiesta de Arroyo Seco, mientras en los barrios no hay ningún tipo de control sanitario para los que consumen cocaína y marihuana de mala calidad”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo