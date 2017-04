Denuncian problemas de conectividad en Firmat tras la salida de Monticas

ya que entre 35% y 40% estaba ocupada por Monticas con sus respectivos refuerzos y hoy esos refuerzos no están más, con el consecuente perjuicio para los pasajeros que deben trasladarse a diario a la ciudad de Rosario por razones de trabajo o estudio”.

“Es más, podría decirse que la situación es peor a la del momento del accidente. Se resintió todo. No existen coches de refuerzo y la calidad del servicio sigue siendo cuestionable”, afirmó y explicó que “la grilla horaria se vio claramente afectada

Así lo explicó el concejal de Firmat, Franco Stampone quien, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), dijo que no llegaron aún las mejoras esperadas.

