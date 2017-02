Desaparecida en Brasil: Vanina Cáceres estaba en una isla sin señal de celular

“Ayer una pareja le comentó que era muy parecida a una chica que estaban buscando e intentó comunicarse pero no pudo. Lo logró hoy a la mañana. Ya está en el consulado donde ella va a informar que está muy bien. Gracias a todos por ayudar y aportar información. Es increíble la solidaridad de ustedes. Muchas gracias. Ya estamos todos tranquilos y con el corazón que estalla de alegría”, dijeron los familiares.

Vanina Cáceres, la joven de Venado Tuerto y que vive en Rosario que fue encontrada en Brasil después de 11 días de búsqueda, estaba en la isla de Campeche, en Florianópolis, y no tuvo comunicación con su familia debido a que en ese lugar no hay señal de celular.

