Descuento por paro docente: Lifschitz no descartó que se cumpla la medida

El gobernador Miguel Lifschitz no descartó que se cumpla la decisión comunicada de descontar los días de paro a los trabajadores provinciales, en el marco de los últimos paros llevados a cabo por los docentes santafesinos el 3 y 4 de abril pasados. Tras confirmar que la instancia de paritaria sigue abierta con los maestros, defendió la propuesta de aumento salarial.

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, el gobernador santafesino confirmó que este miércoles se retomó la paritaria docente, con una reunión entre las autoridades provinciales y los representantes docentes. “Hoy hay una nueva reunión con los docentes que son los únicos que no aceptaron, vamos a seguir conversando”, sostuvo. Consultado sobre la decisión de descontar el día no trabajado a los agentes públicos que adhieran a paros de actividades, señaló: “Tenemos que ser equitativos con el resto que no adhirió a la medida de fuerza”.

En ese sentido, amplió: “En las conversaciones paritarias además del salario se analizan las medidas de fuerza y sanciones, todas estas cosas están puestas en la mesa”, dijo sin descartar que se efectúe el descuento y remarcó: “Se va a conversar en la mesa de hoy con el ministro de Gobierno y de Educación”.

“Queremos una salida”, manifestó y sumó: “Santa Fe apuesta a la educación pública y no lo puede negar nadie”. Antes, había defendido la política salarial tomada por el gobierno: “Convocamos a paritarias sin techo ni piso, en el marco de un buen diálogo, nos sorprendió la decisión de último momento de rechazo a una propuesta por arriba de todas las hechas incluso en el sector privado”. También aseguró que “nunca cerramos la paritaria, no hubo cierre por decreto como dicen, tal es así que hoy hay una nueva reunión con los docentes”.

Esta semana no están previstas medidas de fuerza por parte de los gremios docentes. Amsafé y Sadop rechazaron el anuncio del decreto que establece el pago del aumento y reclamaron continuar la paritaria.