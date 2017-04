Desde mayo, la cárcel de Piñero podrá alojar a 300 internos más

Schneider calificó con un ocho la infraestructura edilicia de cárceles y comisarías y añadió que las obras se hacen porque el estado "no era el óptimo". A su vez, recordó la inauguración de la cárcel de Pérez –hecha durante la gestión de Antonio Bonfatti– y de un nuevo módulo para presos en Piñero, terminado en noviembre del año pasado.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Julio Schneider manifestó que el objetivo del gobierno provincial es que los reclusos no pasen "más de dos días" en los módulos transitorios de detención que tienen las comisarías. "Para eso va a ser muy útil el nuevo sector de la cárcel de Piñero y la alcaidía que se situará en un nuevo predio", agregó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo