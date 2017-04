Fuga de la comisaría 5ª: los datos que generan sospechas

La fiscal que investiga la fuga afirmó que las cámaras de la comisaría 5ª no funcionan y no tiene con precisión la fecha en que empezaron a estar inactivas. Según explicó este miércoles al mediodía el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en las seccionales los policías deben hacer "controles permanentes" en el sector de los módulos transitorios de detenciones. Sobre las cámaras, el funcionario provincial dijo que "el Estado hizo una inversión muy fuerte". "Deberían funcionar, sino debería haber estado informado", agregó.

La fuga de diez internos de la comisaría 5ª dejó varios puntos que generan sospechas. El comisario estaba a punto de ser pasado a disponibilidad por irregularidades, las cámaras de la seccional no funcionan y el hecho fue detectado casi tres horas después por los efectivos policiales. A esta situación se suma que entre junio del 2015 a la fecha hubo unas siete fuga de presos.

