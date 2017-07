Desembarca en escuelas plan sobre consumos problemáticos y adicciones

El salto de este lunes será cuantitativo: se pasará del trabajo en los 1.200 establecimientos mencionados a la totalidad de los cinco mil que tiene la provincia. Y de los 14.500 docentes alcanzados a los 75 mil. “Bajar línea desde el Ministerio no da resultados. Por eso la forma es el trabajo conjunto y la formación docente”, defendió Balagué.

Cecilia Nieto, titular de Aprecod y coordinadora de Abre Vida, señaló que desde ese espacio presentado en enero consideran que "en chicos de menos de 18 años todos los consumos son problemáticos”. El acercamiento busca “sacar los prejuicios” y considerar que un adolescente que consume “es un llamado de atención”. Antes de que esa historia particular se convierta en un caso de adicción.

“El abordaje punitivo de los consumos y adicciones no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Eso lo tenemos muy estudiado, por el contrario, el consumo aumentó”, aseguró la ministra de Educación, Claudia Balagué, y apostó a la multiplicación de “preventores” (maestros, no docentes, padres y chicos) en los territorios.

