Cecilia Nieto: “Tenemos que superar la paralización en torno al tema adicciones"

Para Nieto, el énfasis puesto en la provincia debe interpretarse como una cuestión mediática y política, más que real: “El narcotráfico es un fenómeno global que no tiene fronteras. Posiblemente por una cuestión mediática se conozca o no alguna mala información, pero la problemática es nacional y mundial. Deberíamos entenderlo así para poder trabajar mejor desde ese lugar”, afirmó.

En este escenario que tiene a adolescentes y jóvenes como protagonistas, Cecilia Nieto se refirió a la necesidad de controlar y prevenir, sin estigmatizar: “Estamos acompañando el proceso de la Ley de nocturnidad que va a presentar pronto el Ministerio de Gobierno y que plantea un piso de control de todo tipo, desde habilitaciones hasta horarios. Creemos que no podemos estigmatizar las fiestas, ya que hay muchos chicos que no tienen esas prácticas. Tenemos que pensar alternativas dentro del marco de control y de prevención. Eso lo estamos trabajando con la Secretaría de Juventud”, precisó.

Desafortunadamente, ésta no fue la única tragedia asociada al consumo de sustancias en fiestas de estas características. En abril de 2016, la muerte de cinco jóvenes y el estado crítico de otros cinco chicos tras asistir a la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero, Buenos Aires, ya había despertado una fuerte discusión sobre el tema.

“Vamos a ampliar estos espacios con diferentes organizaciones sociales que enfocan la problemática desde el trabajo, el deporte y la recreación para procurar tratamientos específicos absolutamente gratuitos, a partir del análisis de cada caso en particular para ver cómo abordarlo”, señaló.

Destacó que para que la tarea sea efectiva, “hay que contextualizar la problemática, no desde lo negativo, sino abriendo los espacios de diálogo y dándoles herramientas a los docentes para que puedan abordarla en conjunto con otras instituciones, además de la escuela”.

