“Después de 10 años volvimos a mínimas bajo cero en la ciudad"

Con todo, no descartó que caiga agua nieve en algunas localidades de región.

Después de una semana de días grises, lluviosos y pegajosos, el sábado ingresó una masa de aire frío que sorprendió a muchos. En casi todo el país, la temperatura descendió abruptamente y en las regiones cordilleranas y más australes la ola polar trajo algunos inconvenientes. Según la observadora meteorológica, Vanesa Balchunas, hacía diez años que no se registraban mínimas bajo cero en Rosario. ¿Hasta cuándo sigue el frío polar? ¿Nevará en la ciudad?

