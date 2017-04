Detectaron consumo de cocaína y marihuana a un taxista

El coche fue remitido al corralón y no prestó servicio por el resto del fin de semana. Se caucionaron las chapas y ahora la Secretaría de Movilidad deberá decidir qué medida tomar contra el conductor. La sanción también podría alcanzar al titular de la licencia, advirtieron voces oficiales a este medio.

El test de alcoholemia le dio negativo. Pero el taxista no pasó el de narcolemia: se determinó que había consumido cocaína y cannabis.

