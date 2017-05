Deuda y ¿emergencia financiera?: se enmarañó el debate en el Concejo

La concejala socialista aseguró que “una tasa de 18% anual hoy no existe” y que este plan “nos va permitir sanear las financias del municipio”. “Estos mecanismos no son arbitrarios. También interviene el Tribunal de Cuentas de la provincia”, afirmó.

La ex secretaria de Hacienda municipal recordó que el proyecto de endeudamiento del año pasado no fue aprobado en el Palacio Vasallo porque parte del crédito se usaba para pagar deuda. Esta vez se eliminó esa condición: todo el dinero pedido - casi 290 millones de dólares - se utilizarán para obras e infraestructura.

Miatello reconoció que había pensado “acompañar esto pero la verdad que si no se encuadra va a ser difícil que se pueda seguir adelante”. En otras palabras: “Filosóficamente estamos de acuerdo pero me gustaría que se aclarara porque vamos a votar algo que es ilegal”.

Si esto no se aclara vamos a votar algo que es ilegal”

Para el concejal, entonces, “podría encuadrar en el segundo punto pero Rosario estaría en emergencia y no se podría utilizar para pagar los 796 millones de pesos de deuda que tiene con distintos prestadores de la ciudad”.

“El pedido de la intendenta no encuadra en ninguno de los dos supuestos. En el primero no porque los 800 millones de pesos (el monto del adelanto que llegaría a Rosario) es mayor de lo permitido y además la Municipalidad propone devolverlo en más de un año: 30 meses”, aseguró Miatello.

La ingeniería 2017 de la Municipalidad para aprobar el endeudamiento que le permita realizar obras y financiar pasivos no termina de dar sus frutos. Ahora se enmarañó una de las patas que parecía sellada: el anticipo de coparticipación que haría el gobierno provincial a Rosario para hacer frente a los acreedores. Para el concejal Osvaldo Miatello, ese acuerdo es “ilegal”.

